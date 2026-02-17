La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) publicó las reglas de operación del programa de garrafones de agua a bajo costo “Atlitic” que para este 2026 contempla la operación de hasta 400 puntos de entrega semanal repartidos en las 16 alcaldías de la CDMX.

En la Gaceta Oficial, la dependencia precisó que las metas de este año del programa incluyen alcanzar de manera progresiva la producción semanal de hasta 120 mil garrafones de 20 litros en las plantas purificadoras de la CDMX, así como la distribución de hasta 300 garrafones de 20 litros por punto de entrega semanal.

Lee también Controlan incendio de pastizales en Nezahualcóyotl; no se reportan lesionados

Además, se buscará promover que preferentemente el 50% de la población beneficiaria esté conformada por mujeres, “con el fin de contribuir a la reducción de las brechas de género en el acceso a los beneficios del programa”.

En el documento se indica que para este año se contempla un presupuesto de hasta 24 millones 143 mil 280 pesos, monto destinado a cubrir los costos de operación, producción, distribución y entrega de agua purificada en garrafones de 20 litros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL