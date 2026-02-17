Nezahualcóyotl, Méx.— El gobierno municipal de Nezahualcóyotl informó que ya fue controlado el incendio de pastizales que se registró desde la madrugada de este martes en terrenos federales administrados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

De acuerdo con el ayuntamiento, el siniestro afectó una superficie de casi cinco hectáreas en predios cercanos a la planta de residuos Bordo Poniente, la cual es administrada por el Gobierno de la Ciudad de México.

El fuego se originó en zona federal, en las inmediaciones del ex vaso del Lago de Texcoco, próxima al Bordo de Xochiaca y la autopista Peñón-Texcoco, y generó una densa columna de humo que se extendió hacia varios puntos del Valle de México, lo que agravó la contingencia ambiental en la región.

Para sofocar las llamas, se desplegó un operativo coordinado que incluyó la participación de 20 elementos de Bomberos y 6 de Protección Civil del municipio.

Gracias a las labores de los equipos de emergencia, el incendio fue controlado sin que se reporten personas lesionadas.

En el área donde ocurrió la conflagración no hay viviendas cercanas.

Inicialmente, las autoridades de Protección Civil dieron a conocer que el incendio se había originado en la planta de residuos del Bordo Poniente, pues al acudir los bomberos a la zona personal de vigilancia no les permitió ingresar al área.

Luego corroboraron que la conflagración era en terrenos fuera de las instalaciones que administra el gobierno capitalino.

Autoridades municipales exhortaron a la población a evitar quemas agrícolas o de basura en áreas abiertas, ya que las condiciones secas y los vientos fuertes facilitan la propagación de este tipo de siniestros.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa exacta del incendio y se continúan las labores de enfriamiento para evitar rebrotes.

