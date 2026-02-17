Más Información

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí; es el octavo cambio presidencial en una década

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí; es el octavo cambio presidencial en una década

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

La alcaldía Benito Juárez informó que garantizar espacios libres, seguros y ordenados en beneficio de la comunidad es un compromiso permanente, por ello, elementos de , en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, retiraron 17 vehículos abandonados en las colonias Albert, Mixcoac y Portales.

Estas acciones forman parte del dispositivo denominado ‘Calidad de Vida’, el cual busca liberar la vía pública para que esta pueda ser un espacio seguro y ordenado tanto para los vecinos de la demarcación como para las personas que diariamente transitan por las calles de Benito Juárez.

Cabe recordar que el alcalde Luis Mendoza ha puesto énfasis en llevar a cabo estas intervenciones, con las que además se previene la comisión de delitos, se evita la acumulación de basura y la generación de fauna nociva.

Lee también

“Con la recuperación del espacio público mejoramos la seguridad y la calidad de vida en Benito Juárez. Continuaremos con estos operativos para retirar vehículos abandonados. Trabajamos todos los días para tener espacios ordenados, libres, limpios y seguros en beneficio de nuestros vecinos, garantizando que Benito Juárez siga siendo el mejor lugar para vivir”, destacó.

Para lograr el retiro de las unidades, Blindar BJ360° mantiene una coordinación permanente con las áreas de Prevención del Delito y Tránsito, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes a través de un trabajo colaborativo trasladaron los vehículos al corralón denominado ‘Piraña’.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]