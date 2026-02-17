La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que esta mañana se registró un hecho de tránsito en la alcaldía Álvaro Obregón que dejó como saldo 12 personas lesionadas, quienes viajaban en una unidad de transporte público de la Ruta 111, que corre de Barranca del Muerto a Bosques del Pedregal.

Los primeros reportes indican que el transporte público circulaba sobre la calle Paseos del Pedregal, esquina con Cerrada Colina, donde el operador perdió el control de la unidad y se impactó contra la fachada de una vivienda.

Al lugar arribaron servicios de emergencia, quienes atendieron a 12 personas, entre ellos un menor de ocho meses, que presentaron lesiones menores.

El operador de la unidad fue detenido por agentes de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y trasladado ante la autoridad ministerial correspondiente para determinar su responsabilidad en los hechos.

Personal de la Semovi contactó a los representantes de la Ruta, a fin de que brinden puntual atención, así como pases médicos para las personas afectadas.

“Ante este hecho, la Semovi evalúa las sanciones aplicables a la Ruta involucrada”, dijo la dependencia capitalina.

