La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó de la detención de 24 personas, por diversos delitos, durante el operativo Prevención, Disuasión y Proximidad, desplegado del 9 al 16 de febrero de este año, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Por su parte, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito revisaron mil 235 motocicletas y 685 vehículos, aplicaron 628 infracciones y llevaron 507 motos a distintos depósitos vehiculares.

Asimismo, se aseguraron 769 dosis de posible cocaína, 228 dosis de aparente marihuana, diversos paquetes de las mismas sustancias así como de cristal a granel, un objeto punzocortante y dinero en efectivo.

En el dispositivo se contó con la participación de mil 945 policías con ayuda de 553 unidades oficiales.

Los elementos policiales estuvieron apoyados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Guardia Nacional, Protección Federal y de la alcaldía.

El operativo se realizó en las colonias Morelos, Arenal, Aeronáutica Militar, Peñón de los Baños, Zona Centro, Álvaro Obregón, Lorenzo Boturini, Primero de Mayo, Magdalena Mixiuhca, Ignacio Zaragoza y Felipe Ángeles, informó la SSC.

