El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la suspensión del programa de audiencias , que se realizaría este martes 17 de febrero, debido a que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la ZMVM.

Más temprano, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó de la posibilidad de suspender este evento que se realiza martes al aire libre, en la , si se mantenía activa la contingencia ambiental.

Ante las malas condiciones en el ambiente de los últimos días, el Gobierno de la CDMX ha tenido que suspender o cambiar de sede al menos tres eventos, en apenas una semana.

El pasado jueves, la mandataria capitalina canceló una visita del Casa por Casa que realizará en la , debido a la activación de la fase 1 de contingencia ambiental; el día posterior, suspendió un evento por el Día Mundial del Condón, previsto para el viernes 13 de febrero.

En tanto, el pasado sábado, en el Día del Amor y la Amistad, las bodas colectivas que se encabezarían en el Zócalo se realizaron en el Auditorio Nacional, para que fuera un lugar cerrado, debido a la contingencia.

