Un robo con violencia se registró la tarde de este martes 17 de febrero en calles de la colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, donde un trabajador de una empresa de traslado de valores fue despojado de varios envases con dinero en efectivo, cuyo monto aproximado asciende a tres millones de pesos.

El atraco ocurrió sobre la avenida Ejército Nacional Mexicano, a la altura de la calle Omega, cerca de Arquímedes. De acuerdo con el reporte emitido vía 911, uno de los custodios de la empresa PROSEVAL se encontraba por abordar la camioneta luego de realizar una entrega, mientras esperaba a su compañero, cuando fue sorprendido por varios sujetos armados.

Según el testimonio del empleado, de 31 años de edad, tres motocicletas se aproximaron directamente hacia él. Los tripulantes, vestidos de negro y con armas de fuego equipadas con silenciadores, le exigieron la bolsa que llevaba consigo. Ante la amenaza, el trabajador entregó cinco envases que contenían dinero en efectivo.

Tras apoderarse del botín, estimado en alrededor de tres millones de pesos, los responsables escaparon a bordo de las motocicletas sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio tras el llamado de emergencia y recabaron los primeros datos. Aunque los uniformados orientaron al afectado para que presentara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, el hombre indicó que no acudiría a formalizarla.

En paralelo, autoridades capitalinas ya revisan las cámaras de videovigilancia de la zona con apoyo de los centros de monitoreo C5 y C2 para intentar identificar a los probables responsables y reconstruir la ruta de escape.

La investigación continúa abierta mientras se busca ubicar a los involucrados en este asalto que volvió a poner en la mira la seguridad en corredores comerciales y financieros de la zona poniente de la ciudad.

