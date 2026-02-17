El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA), Andrés Ángel Aguilera Martínez, informó que actualmente no cuentan con ningún expediente o juicio en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por delitos graves.

En rueda de prensa, precisó que al Tribunal únicamente llegan asuntos graves y que hasta ahora no estudian ninguno en contra de alcaldes, incluida Rojo de la Vega, quien ha sido criticada por Morena por sus acciones de gobierno.

“Con Alessandra Rojo de la Vega no hay ninguno al día de hoy (..) no tengo conocimiento de ninguna denuncia por delitos graves”, subrayó.

Aguilera Martínez señaló además que desconoce si algún funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc enfrenta actualmente una denuncia por faltas graves ante este órgano, aunque se comprometió a revisar la información y proporcionarla posteriormente.

“Se revisará si hay registros específicos relacionados con funcionarios de su administración”, insistió.

Explicó que el Tribunal únicamente conoce de procedimientos relacionados con faltas administrativas graves, mientras que la mayor parte de las sanciones contra servidores públicos y particulares corresponden a instancias como la Contraloría y la Auditoría Superior, al tratarse de faltas no graves.

