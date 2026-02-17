Más Información

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí; es el octavo cambio presidencial en una década

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA), , informó que actualmente no cuentan con ningún expediente o juicio en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, , por delitos graves.

En rueda de prensa, precisó que al Tribunal únicamente llegan asuntos graves y que hasta ahora no estudian ninguno en contra de alcaldes, incluida Rojo de la Vega, quien ha sido criticada por por sus acciones de gobierno.

“Con Alessandra Rojo de la Vega no hay ninguno al día de hoy (..) no tengo conocimiento de ninguna denuncia por delitos graves”, subrayó.

Aguilera Martínez señaló además que desconoce si algún funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc enfrenta actualmente una denuncia por faltas graves ante este órgano, aunque se comprometió a revisar la información y proporcionarla posteriormente.

“Se revisará si hay registros específicos relacionados con funcionarios de su administración”, insistió.

Explicó que el Tribunal únicamente conoce de procedimientos relacionados con , mientras que la mayor parte de las sanciones contra servidores públicos y particulares corresponden a instancias como la Contraloría y la Auditoría Superior, al tratarse de faltas no graves.

dmrr/cr

