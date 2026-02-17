La aplicación de multas de tránsito son los actos que más se controvierten en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA), confirmó el presidente del organismo autónomo, Andrés Ángel Aguilera Martínez, quien anunció una campaña de acercamiento y territorialización en las alcaldías periferias para que las personas conozcan y utilicen los servicios que brindan.

En rueda de prensa, detalló que de los 26 mil 500 casos que reciben anualmente, casi 12 mil tienen que ver con multas de tránsito que, a decir de los quejosos, son impuestas de manera incorrecta.

“Las multas de tránsito son los actos que más se controvierten con nosotros. La mayor parte de las multas de tránsito que nosotros resolvemos van por el pago de dinero. Sí vienen mucho también los arrastres, corralones y demás, pero la mayor parte es el asunto del pago de dinero. ¿Y por qué? por el asunto de la verificación: la gente nos impugna mucho por eso, porque si tienes multas no puedes verificar y si no puedes verificar no puedes circular”, comentó.

Añadió que el total de multas de tránsito que se impugnan en el Tribunal, apenas representan el 2% del total de multas que emite la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Reconoció que muchas personas no se acercan al TJA por desconocimiento de sus funciones y por la distancia, pues deben acudir a la colonia Nápoles a presentar su juicio o queja.

“Precisamente para eso queremos salir a la calle, por eso queremos salir con la gente porque es un peso muy complicado nosotros pedirle a los ciudadanos que vengan acá a la colonia Nápoles a presentar su demanda. Alguien que vive en Milpa Alta nos manda al diablo y dice ‘yo que voy a hacer dos horas de acá para allá para irme a perder mi día completo contigo’”, apuntó.

Andrés Ángel Aguilera Martínez explicó que su estrategia territorial consiste en firmar acuerdos con alcaldías como Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Tlalpan para que magistrados acudan a estas zonas a recibir asuntos de su competencia para analizarlos y resolverlos.

En este sentido, destacó que no es necesaria la presencia de los quejosos en las audiencias, lo que hace más accesible el desahogo de las mismas. Subrayó que los casos que analizan, por lo regular, se resuelven con celeridad.

