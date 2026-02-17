Una mujer identificada como Evelin Berenice “N”, alias “La Madame”, de 30 años, fue detenida por policías capitalinos en calles de Cuajimalpa de Morelos. De acuerdo con las primeras indagatorias, sería la supuesta líder de una célula dedicada al robo de motocicletas y automóviles en la zona poniente de la ciudad.

La captura se dio tras un seguimiento con cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, cuyos operadores detectaron un vehículo negro que circulaba de forma irregular en el cruce de Circuito Escolar y la calle Ahuilazapan, en la colonia La Pila. Los monitoristas alertaron a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes se dirigieron al sitio.

Al ubicar la unidad, los oficiales le marcaron el alto a la conductora y le pidieron descender. Durante una revisión preventiva, le encontraron 25 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína, siete bolsitas con aparente marihuana y una placa de circulación de motocicleta con reporte de robo vigente.

La mujer fue detenida en el lugar y puesta a disposición del Ministerio Público, junto con la droga, la placa asegurada y el automóvil en el que viajaba.

Según líneas de investigación, el vehículo negro que utilizaba estaría relacionado con el robo de un auto ocurrido el pasado 12 de febrero en calles de Álvaro Obregón. Además, autoridades señalan que la detenida presuntamente usaba esa unidad como “muro” para cometer los atracos y que cambiaba con frecuencia las placas para evitar ser rastreada.

Las indagatorias apuntan a que la mujer podría encabezar un grupo delictivo que opera en esa zona de la capital, enfocado principalmente en el robo de motocicletas y vehículos. Será el Ministerio Público quien determine su situación legal en las próximas horas.

