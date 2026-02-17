Más Información

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Sheinbaum: Vamos a enviar más ayuda humanitaria a Cuba; reitera desacuerdo con imposición de aranceles anunciada por Trump

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

Al menos una veintena de calles del Centro Histórico han sido liberadas de , ya sea de manera parcial o total, dio a conocer el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto.

“Tenemos 20 calles con reducción de comercio, ya sea total o parcial y también tenemos liberación de arroyo vehicular, donde ya había calles que no podían circular los vehículos y que hoy se liberaron, para que puedan circular los vehículos”, dijo en conferencia de prensa.

Algunas de las calles de las que fueron retirados comerciantes ambulantes son avenida Juárez, de Reforma a Eje Central; 20 de Noviembre, de Venustiano Carranza a Izazaga; y Pino Suárez en el mismo tramo.

También la plaza de Pino Suárez, donde se ubica el metro del mismo nombre, afirmó que ya está completamente liberada.

Otras de las calles liberadas de comerciantes son José Herrera, de Brasil a Del Carmen; Eje Central, de Eje 1 a Izazaga, donde hay reducción de comercio; así como Academia, de Guatemala a Corregidora, también con reducción de comercio.

Algunas de las calles donde se liberó el arroyo vehicular son: Correo Mayor, de Corregidora a Peña Peña; y Argentina, de Venezuela a Eje 1 Norte.

“Seguimos avanzando. Todas las semanas le damos informes y tenemos reportes directamente con la jefa de Gobierno (Clara Brugada) y está muy atenta a que vayamos avanzando”, señaló el secretario.

LL

