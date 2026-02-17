Al menos una veintena de calles del Centro Histórico han sido liberadas de comerciantes ambulantes, ya sea de manera parcial o total, dio a conocer el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto.

“Tenemos 20 calles con reducción de comercio, ya sea total o parcial y también tenemos liberación de arroyo vehicular, donde ya había calles que no podían circular los vehículos y que hoy se liberaron, para que puedan circular los vehículos”, dijo en conferencia de prensa.

Algunas de las calles de las que fueron retirados comerciantes ambulantes son avenida Juárez, de Reforma a Eje Central; 20 de Noviembre, de Venustiano Carranza a Izazaga; y Pino Suárez en el mismo tramo.

También la plaza de Pino Suárez, donde se ubica el metro del mismo nombre, afirmó que ya está completamente liberada.

Otras de las calles liberadas de comerciantes son José Herrera, de Brasil a Del Carmen; Eje Central, de Eje 1 a Izazaga, donde hay reducción de comercio; así como Academia, de Guatemala a Corregidora, también con reducción de comercio.

Algunas de las calles donde se liberó el arroyo vehicular son: Correo Mayor, de Corregidora a Peña Peña; y Argentina, de Venezuela a Eje 1 Norte.

“Seguimos avanzando. Todas las semanas le damos informes y tenemos reportes directamente con la jefa de Gobierno (Clara Brugada) y está muy atenta a que vayamos avanzando”, señaló el secretario.



