La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que hasta el momento se han presentado 11 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), más las que se sumarán en estos días, por las agresiones hacia sus trabajadores y ella durante un operativo de retiro de 25 ambulantes de una acera de Avenida Ribera de San Cosme.

Señaló que esto debido a que el viernes pasado, durante el operativo de liberación de la vía pública, 20 trabajadores de la demarcación fueron agredidos -tres de ellos de gravedad- por un grupo de choque de más de 200 personas, el cual acusó que fue enviado por la diputada del Congreso capitalino, Diana Sánchez Barrios. Agregó que a los golpes se sumaron los comerciantes.

"Estoy bien, no pasa de lesiones y medicinas que puedan sanar. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de varias trabajadoras y trabajadores de la alcaldía que fueron agredidos; algunos con rupturas o con traumatismos, con lesiones que fueron más graves. Tenemos presentadas 11 denuncias en la Fiscalía y vamos a complementar el día de hoy y mañana cuando se sientan mejor los compañeros", dijo la edil.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la alcaldesa relató que varios días antes de las agresiones, se entregaron dos oficios a los liderazgos para el retiro de estos 25 comerciantes, los cuales pasaron de cinco a 25 en poco más de un año.

"Después de estos dos oficios, acudimos personalmente, yo no, la Dirección de Gobierno, el jueves 12 para hablar con ellos y se retiraron. Se hizo de manera pacífica, se levantaron, se fueron y el viernes 13 se querían volver a poner porque dijeron que fueron al Gobierno de la Ciudad a una reunión", mencionó, a la cual, agregó, ella no fue convocada.

Alessandra Rojo de la Vega manifestó que los comerciantes alegaron que fueron convocados por la diputada Diana Sánchez Barrios, quien les permitió volver a ponerse, pero señaló que no había ningún permiso que fuera legal.

Señaló que ese mismo día acudió para platicar con estos ambulantes, con quienes se acordó entablar una mesa de diálogo para hoy. Dijo que además se comentó que personal del Gobierno capitalino llegaría para platicar.

Sin embargo, en vez de eso, llegó un grupo de choque de más de 200 personas.

"En ese momento llega la particular, la coordinadora de asesores de Diana Sánchez Barrios, quien está contratada en el Congreso de la Ciudad de México, con nombre Claudia, acompañada de un grupo de choque con picos, palas, piedras, armas, con cuchillos, no armas blancas, directamente a violentarnos", refirió.

Comentó que su objetivo es que ella no se fuera del lugar. "Era lo que estaban diciendo: no la dejen ir, no la dejen ir".

La edil afirmó que decenas de trabajadoras y trabajadores de la alcaldía, entre ellos adultos mayores, fueron violentados y terminaron con la cara ensangrentada.

Reconoció que este domingo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la llamó personalmente para manifestarle su rechazo a estos actos de violencia, y acordaron entablar pláticas en torno al comercio en la vía pública en esta demarcación.

Negó que hubiera una ruptura con la diputada morenista o que se llevaran mal pero señaló que "no por eso me voy a quedar callada".

EL UNIVERSAL publicó hoy que esta acera de la que fueron retirados los comerciantes, ubicada entre Avenida Insurgentes Centro y Doctor Enrique González Martínez, está custodiada de manera permanente por elementos de la Policía Auxiliar (PA) adscritos a la alcaldía.

