La mañana de este lunes 16 de febrero se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El reporte de actualización se tiene previsto a las 10:00 horas.

La CAMe indicó ayer que a las 17:00 horas, se registraron concentraciones máximas de ozono de 158 y 157 partes por billón (ppb) en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), respectivamente, lo que motivó la activación del programa Hoy no circula.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Los vehículos que no podrán circular este lunes 16 de febrero de 05:00 a 22:00 horas son:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos con holograma 1, cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 6, 7 o 9.

Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Unidades que no porten holograma de verificación.

El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, que deberán suspender su circulación de las 6:00 a las 10:00 horas, excepto aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que estén dentro de los supuestos anteriores, quienes deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas.

Detalló que, los vehículos exentos son los eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

También podrán circular los vehículos con holograma 0 o 00 vigente, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, siempre que no tengan engomado amarillo con terminación de placa 5 o 6.

