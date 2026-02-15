Más Información

Contingencia ambiental regresa al Valle de México; altas concentraciones de ozono activan alerta

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

Marx Arriaga convoca asamblea pese a su destitución; busca defender la Nueva Escuela Mexicana

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Liga MX: Cruz Azul vs Tigres – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono debido a que a las 17:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) ubicadas en las Alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, Ciudad de México.

Información en desarrollo...

