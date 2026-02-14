Más Información

Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Smog en el aire; se mantiene activa la contingencia ambiental este 14 de febrero

Línea A del Metro de CDMX presenta retrasos este sábado por robo de cable; no hay insumos para su reposición, dice Sindicato

Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp

La Comisión Ambiental de la Megalópolis () mantiene este sábado la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (). Las restricciones vehiculares por mala calidad del aire cumplieron ya 48 horas de activarse.

En su reporte de las 15:00 horas, la CAMe que de acuerdo con datos meteorológicos muestran que continúa la influencia del sistema de alta presión sobre el Valle de México; la estabilidad atmosférica propiciada por este sistema ha provocado viento débil, sumado a la escasa humedad en el ambiente y la intensa radiación solar, ha ocasionado altas concentraciones de ozono en todas las estaciones de monitoreo, registrándose a las 15:00 horas, una concentración horaria máxima de 156 ppb de ozono en la estación Atizapán, ubicada en el Municipio del mismo nombre, Estado de México.

¿Qué autos no circulan este 14 de febrero?

Las medidas están vigentes en un horario de 5:00 a las 22:00 horas, aunque algunos sectores tendrán horarios diferenciados.

  • Todos los vehículos particulares con holograma 2.
  • Vehículos particulares con holograma 1 cuya placa termine en 2, 4, 6, 8 o 0.
  • Vehículos particulares con holograma 0 o 00, únicamente cuando cumplan ambas condiciones: Engomado azul y terminación de placa 9 o 0
  • Vehículos sin holograma de verificación, incluidos:
  1. Antiguos
  2. Nuevos
  3. De demostración o traslado
  4. Con pase turístico
  5. Con placas foráneas
  6. Con placas conformadas solo por letras
  • 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que, no cuenten con válvula de desconexión seca y que tengan terminación de matrícula PAR
  • Vehículos de carga local o federal, que deberán suspender circulación de 6:00 a 10:00 horas, excepto los inscritos en el Programa de Autorregulación de CDMX o EDOMEX.
  • Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que estén dentro de los supuestos anteriores; en estos casos la restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.

