La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene este sábado la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Las restricciones vehiculares por mala calidad del aire cumplieron ya 48 horas de activarse.

Lee también: CDHCM confirma liberación de personas detenidas durante manifestación en Paseo de la Reforma; asegura que se les brindó acompañamiento

En su reporte de las 15:00 horas, la CAMe que de acuerdo con datos meteorológicos muestran que continúa la influencia del sistema de alta presión sobre el Valle de México; la estabilidad atmosférica propiciada por este sistema ha provocado viento débil, sumado a la escasa humedad en el ambiente y la intensa radiación solar, ha ocasionado altas concentraciones de ozono en todas las estaciones de monitoreo, registrándose a las 15:00 horas, una concentración horaria máxima de 156 ppb de ozono en la estación Atizapán, ubicada en el Municipio del mismo nombre, Estado de México.

¿Qué autos no circulan este 14 de febrero?

Las medidas están vigentes en un horario de 5:00 a las 22:00 horas, aunque algunos sectores tendrán horarios diferenciados.

Todos los vehículos particulares con holograma 2 .

. Vehículos particulares con holograma 1 cuya placa termine en 2, 4, 6, 8 o 0.

cuya placa termine en 2, 4, 6, 8 o 0. Vehículos particulares con holograma 0 o 00 , únicamente cuando cumplan ambas condiciones: Engomado azul y terminación de placa 9 o 0

, únicamente cuando cumplan ambas condiciones: Engomado azul y terminación de placa 9 o 0 Vehículos sin holograma de verificación, incluidos:

Antiguos Nuevos De demostración o traslado Con pase turístico Con placas foráneas Con placas conformadas solo por letras

50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que, no cuenten con válvula de desconexión seca y que tengan terminación de matrícula PAR

a tanques estacionarios que, no cuenten con válvula de desconexión seca y que tengan terminación de matrícula PAR Vehículos de carga local o federal, que deberán suspender circulación de 6:00 a 10:00 horas, excepto los inscritos en el Programa de Autorregulación de CDMX o EDOMEX.

local o federal, que deberán suspender circulación de 6:00 a 10:00 horas, excepto los inscritos en el Programa de Autorregulación de CDMX o EDOMEX. Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que estén dentro de los supuestos anteriores; en estos casos la restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc