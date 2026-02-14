Más Información
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que desplegó personal para observar y acompañar a las personas detenidas la noche del viernes, tras una manifestación realizada en el cruce del Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.
A través de un comunicado, la CDHCM aseguró que ha brindado acompañamiento desde el primer momento a las 10 personas detenidas, entre ellas varias mujeres trans, para garantizar su integridad, acceso a atención médica y a un debido proceso bajo una perspectiva de derechos humanos y no discriminación.
La Comisión de Derechos Humanos capitalina confirmó que las personas fueron liberadas y recibieron atención médica y se dará seguimiento al caso en el ámbito de sus funciones.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó la noche del viernes que las 10 personas detenidas fueron trasladadas ante un Juez Cívico por presuntamente lanzar piedras a la entrada de un módulo de policía.
Detienen a 9 personas por daños a estación de policía durante manifestación; siete son integrantes de la comunidad LGBTTIQ+
