Una manifestación registrada en el cruce de Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte Manuel González, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, derivó en agresiones y daños a instalaciones públicas, lo que dejó un saldo de nueve personas detenidas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la concentración encabezada por el colectivo Lleca Escuchando la Calle, un grupo de manifestantes dañó los cristales de la estación de Policía ubicada en ese punto, lo que motivó la intervención de personal de la Policía Metropolitana.

Detienen a 9 personas tras daños a instalaciones públicas durante manifestación; siete son integrantes de la comunidad LGBTTIQ+. Fotos: Osmar Alvarado | El Universal

Como resultado, fueron detenidas nueve personas, entre ellas siete integrantes de la comunidad LGBTTIQ+, quienes fueron trasladadas ante el Juez Cívico para determinar su situación legal.

La movilización reunió a cerca de 25 personas, quienes se concentraron en la zona para exigir el cumplimiento de acuerdos pactados en septiembre pasado con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, relacionados con el préstamo de un inmueble ubicado en la calle Mariano Caro, lote 15, manzana 72, colonia Las Peñas, en la alcaldía Iztapalapa, donde la organización pretendía instalarse.

Integrantes del colectivo señalaron que, ante el incumplimiento de dichos compromisos, bloquearían la vialidad hasta la llegada de funcionarios capitalinos para retomar el diálogo.

La protesta provocó afectaciones a la circulación en uno de los principales corredores viales de la capital. La información se mantenía en desarrollo.

