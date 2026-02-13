Más Información

Marx Arriaga denuncia que policías lo intentan desalojar de sus oficinas; si pedir mejor educación es un crimen, que me esposen, dice

Marx Arriaga denuncia que policías lo intentan desalojar de sus oficinas; si pedir mejor educación es un crimen, que me esposen, dice

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

Suman 217 casos de sarampión en CDMX; estas son las alcaldías con contagios

Suman 217 casos de sarampión en CDMX; estas son las alcaldías con contagios

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica debido a que persisten los altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que continuarán las restricciones a la circulación y las recomendaciones a la población para reducir la exposición a contaminantes.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]