Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica debido a que persisten los altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que continuarán las restricciones a la circulación y las recomendaciones a la población para reducir la exposición a contaminantes.

dmrr