En la Ciudad de México suman 217 casos confirmados de sarampión, al corte de este jueves 12 de febrero, de los cuales, 172 son de este 2026, dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria precisó las cifras de alcaldías donde se han reportado más contagios.

Indicó que las demarcaciones con más casos son Gustavo A. Madero, con 44; Álvaro Obregón con 39; Cuauhtémoc con 23; Coyoacán con 15; Miguel Hidalgo con 14 e Iztapalapa con 14.

Lee también Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas

Gasman Zylbermann precisó que, de los 217 casos reportados en la capital, el 55% son hombres, y 124 de los casos se trata de personas entre 21 y 50 años; la cifra de hospitalizados se mantiene en 14.

Además, señaló que 32 casos confirmados de los 217 son personas del Estado de México, pero que fueron diagnosticadas y notificadas en la CDMX.

77% de los casos de sarampión no estaban vacunados

Gasman Zylbermann dio a conocer que el 77% de los 217 casos de sarampión registrados en la Ciudad (alrededor de 167 personas), no contaban con vacuna, por lo que reiteró el llamado a acudir a alguno de los módulos habilitados por toda la ciudad para recibir el biológico.

“De estos 217 casos, 173 son de este año; 77% de estos casos, no tienen antecedente vacunal; esto quiere decir que no se habían vacunado. Y por eso es tan importante este esfuerzo extraordinario que estamos haciendo para acercar las vacunas a las personas”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl