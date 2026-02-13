La secretaria de Salud, Nadine Gasman, corrigió la información que se dio hace unos días, sobre el primer deceso por sarampión en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria precisó que el deceso, que se dio a conocer el pasado 10 de febrero, se trató de un bebé de tres meses, y no de una niña de 14 meses, como dijo el pasado martes.

“Una defunción desafortunadamente, de un niño de 3 meses, que ocurrió el 30 de diciembre, pero que la dictaminación de que fue un caso de sarampión, se hizo post-mortem y se informó el 10 de febrero”, dijo.

Puntualizó que la información que proporcionó ante medios de comunicación en la pasada conferencia de prensa, fue una confusión.

“En la conferencia anterior, yo cometí el error de decir que era una niña de 14 meses, pero no, fue una confusión mía; hay una defunción de un bebé de 3 meses”.

Además, señaló que, aunque en días recientes el secretario de Salud del Gobierno federal, David Kershenobich Stalnikowitz, habló de dos defunciones en la CDMX, la administración capitalina tiene registro de una sola defunción.

dmrr/bmc