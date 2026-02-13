Más Información

SEP destituye a Marx Arriaga, titular de la Dirección General de Materiales Educativos; niega desalojo de oficinas

SEP destituye a Marx Arriaga, titular de la Dirección General de Materiales Educativos; niega desalojo de oficinas

Cae "El Braca", jefe de plaza del CJNG en Zacatecas; esta fue la causa del operativo cerca de la propiedad de los Aguilar

Cae "El Braca", jefe de plaza del CJNG en Zacatecas; esta fue la causa del operativo cerca de la propiedad de los Aguilar

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

Vinculan a proceso a menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac; familia acusa intento de homicidio

Vinculan a proceso a menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac; familia acusa intento de homicidio

Fotógrafo de EL UNIVERSAL denuncia intimidación en Tabasco; Guardia Nacional obstruye labor periodística

Fotógrafo de EL UNIVERSAL denuncia intimidación en Tabasco; Guardia Nacional obstruye labor periodística

Ante la epidemia de sarampión, la administración capitalina descartó una en la Ciudad de México, pues, aunque reconoce un aumento de casos, a la vez, se ha incrementado la cantidad de personas vacunadas.

Así lo dijo la secretaria de Salud, , quien detalló que a diferencia de la pandemia de Covid-19 —cuando se tomaron medidas más restrictivas— con el sarampión no se amerita un confinamiento generalizado ni filtros sanitarios.

“No hay filtros sanitarios, no hay confinamiento. Tenemos 217 casos en una ciudad de 9 y medio millones de personas. No estamos en una situación crítica. Sí ha aumentado el número de casos, pero también estamos aumentando la vacunación”, dijo.

Lee también:

No obstante, pidió que las personas que estén enfermas o tengan síntomas de gripe o fiebre, sí usen cubrebocas.

“Lo que sí necesitamos, es que las personas que se sienten mal, que tienen gripa, que empiezan a tener fiebre, estornudos, etcétera, número uno: que , que se queden en casa y vayan y busquen atención médica, para descartar que sea sarampión”, señaló.

En el caso de personas que tengan sarampión, explicó, sí es necesario que se resguarden en sus casas, para evitar propagar el virus.

“No es realmente un confinamiento, son medidas generales y la gente que tiene sarampión, sí tiene que estar aislada; sí tiene que dejar de deambular, de ir a trabajar, de ir a estudiar”, advirtió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]