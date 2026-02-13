Ante la epidemia de sarampión, la administración capitalina descartó una situación crítica en la Ciudad de México, pues, aunque reconoce un aumento de casos, a la vez, se ha incrementado la cantidad de personas vacunadas.

Así lo dijo la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, quien detalló que a diferencia de la pandemia de Covid-19 —cuando se tomaron medidas más restrictivas— con el sarampión no se amerita un confinamiento generalizado ni filtros sanitarios.

“No hay filtros sanitarios, no hay confinamiento. Tenemos 217 casos en una ciudad de 9 y medio millones de personas. No estamos en una situación crítica. Sí ha aumentado el número de casos, pero también estamos aumentando la vacunación”, dijo.

No obstante, pidió que las personas que estén enfermas o tengan síntomas de gripe o fiebre, sí usen cubrebocas.

“Lo que sí necesitamos, es que las personas que se sienten mal, que tienen gripa, que empiezan a tener fiebre, estornudos, etcétera, número uno: que se pongan cubrebocas, que se queden en casa y vayan y busquen atención médica, para descartar que sea sarampión”, señaló.

En el caso de personas que tengan sarampión, explicó, sí es necesario que se resguarden en sus casas, para evitar propagar el virus.

“No es realmente un confinamiento, son medidas generales y la gente que tiene sarampión, sí tiene que estar aislada; sí tiene que dejar de deambular, de ir a trabajar, de ir a estudiar”, advirtió.

