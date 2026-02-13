El Sistema de Bicicletas Públicas Ecobici celebra su 16o aniversario como uno de los sistemas de bicicleta compartida más grandes y utilizados de América Latina, consolidándose como un componente esencial del ecosistema de movilidad de la capital, aseguró la Secretaría de Movilidad.

Señaló que el sistema ha recorrido 195 millones 554 mil 942 kilómetros desde 2010, lo que equivale a dar casi 4 mil 900 vueltas completas a la Tierra.

Además, ha acumulado millones de viajes y cuenta con más de 180 mil usuarios activos mensuales.

Lee también Un visitante colorido: captan ejemplar de pato arcoíris en lago menor del Bosque de Chapultepec

Durante horas pico, se registran hasta 25 mil viajes diarios, con un récord histórico de más de 82 mil viajes en un solo día.

“El sistema ha transformado la movilidad en la Ciudad de México, impulsando una nueva forma de moverse, habitar el espacio público y conectar a millones de personas con alternativas de transporte más limpias, eficientes y accesibles”, añadió.

Detalló que las zonas de mayor uso son Chapultepec, Sevilla, Insurgentes y Juárez, donde se concentran los principales inicios de viaje, mientras que Buenavista, San Cosme, Patriotismo y Tlatelolco son los principales finales de viaje.

Foto: Especial

Puntualizó que el 67% de las personas usuarias utilizan Ecobici para llegar al trabajo o a centros de estudio, con un tiempo promedio por viaje de 20 a 25 minutos. Los martes y jueves son los días de mayor demanda semanal.

A la fecha, se cuenta con 689 cicloestaciones distribuidas en seis alcaldías, cubriendo más de 70 km cuadrados de la ciudad.

“El sistema ha contribuido a la reducción de emisiones contaminantes y ha promovido hábitos de movilidad activa y bienestar físico en la población”, apuntó la dependencia capitalina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl