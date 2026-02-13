Más Información
Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla
Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero
Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal
EU emite licencias para inversiones y operaciones petroleras en Venezuela; autoriza a 5 multinacionales reanudar actividad sin sanciones
"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer
El pasado 9 de febrero, un visitante colorido, con belleza única visitó el lago menor del Bosque de Chapultepec, se trata del Pato Arcoíris.
Su nombre científico es Aix Sponsa y es la única especie del género Aix en el continente americano.
La magnífica noticia de su visita radica en que normalmente visita los cuerpos de agua de los bosques de EUA y Canadá.
Algunas poblaciones migran durante el invierno a la zona fronteriza de México y EUA, por lo que su avistamiento en la CDMX es bastante raro.
Además, es el único ejemplar que visita el Bosque de Chapultepec desde hace aproximadamente cinco años.
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) comentó a EL UNIVERSAL que el Pato Arcoíris macho visto el 9 de febrero a las 12:00 horas aproximadamente, en el Lago Menor es una especie extremadamente rara para la región, solo llega un ejemplar cada invierno. “Aunque inusual, su presencia es una señal de la buena salud del ecosistema del Bosque de Chapultepec”, acotó.
El patito con ojos de color, plumaje que destaca el rojo, azul, verde, negro, blanco, se alimenta de bellotas, bayas, plantas acuáticas y pequeños organismos como moluscos. Tiene garras que le permiten escalar árboles donde hace sus nidos.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]