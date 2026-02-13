El pasado 9 de febrero, un visitante colorido, con belleza única visitó el lago menor del Bosque de Chapultepec, se trata del Pato Arcoíris.

Su nombre científico es Aix Sponsa y es la única especie del género Aix en el continente americano.

La magnífica noticia de su visita radica en que normalmente visita los cuerpos de agua de los bosques de EUA y Canadá.

Algunas poblaciones migran durante el invierno a la zona fronteriza de México y EUA, por lo que su avistamiento en la CDMX es bastante raro.

Además, es el único ejemplar que visita el Bosque de Chapultepec desde hace aproximadamente cinco años.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) comentó a EL UNIVERSAL que el Pato Arcoíris macho visto el 9 de febrero a las 12:00 horas aproximadamente, en el Lago Menor es una especie extremadamente rara para la región, solo llega un ejemplar cada invierno. “Aunque inusual, su presencia es una señal de la buena salud del ecosistema del Bosque de Chapultepec”, acotó.

El patito con ojos de color, plumaje que destaca el rojo, azul, verde, negro, blanco, se alimenta de bellotas, bayas, plantas acuáticas y pequeños organismos como moluscos. Tiene garras que le permiten escalar árboles donde hace sus nidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl