Los pasillos peatonales que se construyen en la calle Amberes, desde Liverpool hasta Hamburgo, en la Zona Rosa, ya están pavimentados, con acabados de cuadrados de unos 20 centímetros por lado.

También ya se avanzó en la construcción de las jardineras que protegen los árboles.

Actualmente, ya se encuentra divido en tres el paso semipeatonal de este tramo, desde Liverpool hasta Hamburgo.

Los pasos peatonales que se construyen en la calle Amberes ya están pavimentados; todavía se trabaja en la colocación de adoquín. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Al centro, el pavimento está prácticamente liso, con líneas horizontales. Mientras que los pasos paralelos tienen un acabado de mosaico en forma de cuadrados.

La división entre cada paso aún no está concluida, pues los obreros afinan los detalles de las zanjas que forman el paso.

Del lado izquierdo ya se encuentran delineadas unas ocho jardineras por calle, que protegen los árboles con pequeñas bardas de cemento en forma de trapecio.

Del paso peatonal hacia las banquetas que dan hacia los negocios hay distintas intersecciones también con acabados de cuadrados de 20 centímetros por lado.

De acuerdo con lo constatado por EL UNIVERSAL, en la zona todavía se encuentran piedras apiladas y las banquetas que dan hacia los negocios son aún de tierra, sin pavimentación.

En la zona hay presencia de revolvedoras, carretillas y baños portátiles, así como unos 40 trabajadores, entre albañiles, ingenieros y arquitectos, quienes continúan trabajando en la primera fase de la semipeatonalización de la calle Amberes, como parte del Proyecto Integral Zona Rosa que ejecuta desde diciembre pasado la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (Metrópolis).

EL UNIVERSAL publicó el pasado 29 de enero que el subsecretario de Metrópolis, Enrique Irazoque Palazuelos, mencionó que a más tardar en abril concluirá la primera fase de rehabilitación de la Zona Rosa, que consiste en la semipeatonalización de Amberes, desde Chapultepec hasta Reforma, y en la intervención de Génova, Insurgentes y el polígono de Florencia.