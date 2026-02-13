A lo largo de enero de 2026, un millón 539 mil 743 capitalinos accedieron a los beneficios fiscales por el pago anticipado de sus impuestos en la Ciudad de México, dio a conocer la Secretaría de Administración y Finanzas.

Un millón 254 mil 724 de beneficiarios aprovecharon el descuento de 8% por el pago anual anticipado en el Impuesto Predial, así como el apoyo a grupos vulnerables que se ofrece en el pago de este impuesto, siendo éste el rubro con más capitalinos beneficiados.

En un comunicado, la dependencia a cargo de Juan Pablo de Botton destacó que al 9 de febrero pasado se han expedido un millón 14 mil 681 licencias permanentes para la CDMX.

“Lo anterior refleja la eficiencia y la vocación de servicio de las y los funcionarios públicos de la Tesorería de la Ciudad de México”, destacó la dependencia.

Dónde pagar impuestos en CDMX

La dependencia recordó que los contribuyentes aún pueden acceder al 5% de descuento por pago anual anticipado del Impuesto Predial, disponible durante febrero de 2026, así como al subsidio a la tenencia vehicular, el cual está vigente hasta el 31 de marzo.

La Secretaría de Administración y Finanzas resaltó que las oficinas están abiertas al público todos los días del año, incluyendo días festivos, de lunes a domingo, en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

Los beneficios pueden acudir a cualquier Administración Tributaria o Administración Auxiliar, así como a través de medios electrónicos. Los pagos pueden efectuarse en más de 8 mil 800 puntos de recaudación, entre los que se encuentran Administraciones Tributarias; sucursales y portales bancarios; tiendas de conveniencia y de autoservicio; así como el portal de la SAF (finanzas.cdmx.gob.mx), la APP Tesorería CDMX y los Kioscos de la Tesorería.

