La Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF) reportó que durante 2025 se obtuvieron 42 mil millones de pesos (mdp) adicionales a lo programado en la Ley de Ingresos.

De acuerdo al Informe de Avance Trimestral, dado a conocer por la dependencia capitalina, en el periodo enero-diciembre de 2025, los ingresos totales alcanzaron 334 mil 327 mdp, es decir, 42 mil 802 mdp por encima de lo estimado en Ley de Ingresos, lo que representó un incremento real anual de 4.5%.

“En su interior destacó el comportamiento favorable de los ingresos propios que representaron 53% del total recaudado, mientras que los ingresos de origen federal aportaron 47%. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, los ingresos del Sector Público Presupuestario ascendieron a 331 mil 86 mdp, cifra que superó en 15% la meta establecida en la Ley de Ingresos, y reflejó un aumento real de 4.3% en comparación con 2024”, se precisa en el documento.

¿Cuánto se gastó?

En este sentido, la SAyF detalló que se gastaron más de 318 mil mdp.

“El gasto neto total ascendió a 318 mil 165 mdp, con cifras preliminares sobre lo ejercido más comprometido. Este monto es mayor en 26 mil 639 mdp respecto a lo aprobado, incremento congruente con los mayores ingresos percibidos. El gasto ejercido total se situó en 295 mil 699 mdp; el cual se refiere al agregado del gasto programable, 279 mil 461 mdp, más el gasto no programable, 16 mil 237 mdp”, refiere el Informe de Avance Trimestral.

El informe añade que el gasto programable, que es el utilizado por las diferentes secretarías y dependencias para cumplir con sus atribuciones, al término del cuarto trimestre de 2025 sumó 301 mil 628 mdp, en términos de ejercido más comprometido, y resultó mayor en 24 mil 569 mdp respecto a lo aprobado para el ejercicio fiscal. Asimismo, se observa un crecimiento de 3.1% respecto a los recursos ejercidos en 2024.

“Al cuarto trimestre de 2025 se ejercieron y comprometieron erogaciones de naturaleza corriente por 226 mil 458 mdp, gasto de capital por 59 mil 130 mdp y pensiones y jubilaciones por 16 mil 39.5 mdp. Dentro de la clasificación económica, el rubro de gasto corriente abarca 75.1% del gasto, en tanto que el gasto de capital y las pensiones y jubilaciones, representan 19.6% y 5.3%, en ese orden, dentro del ejercicio del gasto programable total. Esta proporción refleja la prioridad en mantener operaciones gubernamentales esenciales y programas de bienestar, alineada con políticas de finanzas sanas sin nuevos impuestos”, señala el documento.

Las dependencias del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México ejercieron y comprometieron 88 mil 855 mdp al cuarto trimestre de 2025, lo que representa un avance de 107% respecto al presupuesto aprobado anual. Las secretarías de Seguridad Ciudadana, de Obras, y de Bienestar e Igualdad Social, en conjunto, absorben 77.5% del gasto programable de las dependencias de la Ciudad de México.

“Cabe destacar también el aumento de 137.8% en el gasto de la Secretaría de Turismo; este incremento responde a la importancia estratégica de la Ciudad de México como uno de los destinos turísticos más visitados a nivel internacional, por lo que fortalecer la oferta turística resulta fundamental para maximizar los beneficios económicos derivados del turismo, así como a las actividades de organización de eventos deportivos internacionales”, añade el informe.

Asimismo, destacan por su contribución al crecimiento del gasto total de las alcaldías, La Magdalena Contreras, 10.8%; Gustavo A. Madero, 9.2%; Tlalpan, 7%; Coyoacán 6.5%; Iztapalapa, 6.3%; Venustiano Carranza, 6.1%, y Cuauhtémoc, 5.3%.

