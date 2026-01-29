Con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud mental gratuitos y de calidad, la alcaldía Benito Juárez impulsa el Centro de Atención Integral a las Adicciones (CAIA), un espacio que brinda atención profesional, humana y cercana a personas que requieren acompañamiento en temas de salud mental y consumo de sustancias.

El CAIA atiende tanto a vecinos de la demarcación como a personas de otras localidades, ofreciendo un modelo integral que prioriza el bienestar emocional, la prevención y el acompañamiento continuo, sin generar ningún costo para las y los usuarios.

Al respecto, el alcalde Luis Mendoza destacó la importancia de fortalecer este tipo de espacios en la demarcación.

“En Benito Juárez entendemos que la salud mental y la atención a las adicciones deben tratarse con humanidad, profesionalismo y cercanía. Por eso, estamos fortaleciendo espacios como el CAIA, donde las personas encuentran apoyo real, gratuito y de calidad para reconstruir su bienestar y el de sus familias”, dijo.

Lee también: Familiares de Araceli Vilchis, menor desaparecida, bloquean Calzada de Tlalpan para exigir su localización; hay afectaciones viales

El Centro de Atención Integral a las Adicciones opera de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 20:00 horas, y ofrece servicios gratuitos como: atención en salud mental, tratamiento a pacientes con consumo de adicciones, psicoterapias, terapias grupales, talleres, enfermería, médico general, asesoría jurídica y acciones de salud comunitaria preventiva en escuelas públicas y privadas.

Durante el mes de enero, el centro brindó 346 servicios, atendiendo a 331 personas, con consultas presenciales y en línea, atención médica y talleres comunitarios.

Desde la coordinación del centro, Luis Enrique Morales resaltó el enfoque humano que distingue al CAIA, "siempre buscamos como formadores en salud mental que los pacientes se sientan muy cómodos, que se sientan acompañados, que se sientan gratificados en su atención y que justamente los tratamientos que damos aquí tengan un beneficio para su salud integral y que sepan que este es su espacio seguro”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr