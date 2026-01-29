El secretario de Gobierno, César Cravioto, y la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo, subrayaron que los opositores se van a quedar con las ganas de ver terminada su alianza con el PT y PVEM.

Durante la reunión plenaria de los legisladores locales guindas, ambos funcionarios festejaron el anuncio de sus dirigencias nacionales que ayer refrendaron su alianza electoral rumbo al 2027.

Al respecto, César Cravioto sostuvo que están más unidos que nunca.

“La oposición que no ata ni desata, ni en la Ciudad ni en el país, lo único que busca es que haya división. Y aquí está la muestra de que estamos más unidos que nunca, ayer se dio una muestra de ello con la reunión entre los presidentes nacionales de Morena, del PT, del Partido Verde, y se van a quedar con las ganas de la división. Hay una fuerte unidad parlamentaria y también una fuerte unidad política entre todas las fuerzas que respaldamos la Cuarta Transformación”, comentó.

Lee también: CDMX instalará 16 puntos fijos de reciclaje electrónico; Sedema impulsa el Mega Reciclatrón

Xóchitl Bravo expuso que la firma del convenio de sus dirigencias nacionales termina con las suspicacias que había en torno a su alianza.

“Aprovecho también para celebrar lo que el día de ayer fue anunciado por los presidentes nacionales del Partido Verde, del Partido del Trabajo. Esta alianza que viene a fortalecer aún más el trabajo que hemos venido realizando. Y con esto terminan las suspicacias y creo que eso es muy importante, porque a nosotras y a nosotros nos mueve más allá del interés personal, el interés general: generar condiciones para la gente de la Ciudad. Por eso, quiero celebrar mucho este acuerdo firmado entre las dirigencias nacionales de nuestros partidos”, sostuvo.

Hace dos días, durante su reunión plenaria, Jesús Sesma, líder del PVEM en la Ciudad, había dicho que no pueden visualizar una alianza per se con Morena, y que lo sucedido hace unos meses cuando diputados abandonaron la bancada ecologista para integrarse a Morena, es un signo de alerta.

“No podemos ya visualizar alianzas per se, eso no va a suceder, y lo que pasó en el Congreso hace algunos meses es una alerta porque las personas que se comprometieron con el partido, que firmaron con el partido y que están en todo su derecho de salirse, pero sí había un compromiso y sí había algo que nos sentamos y acompañamos en esa alianza que construimos en su momento”, aseveraba el legislador.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr