La titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), Julia Álvarez Icaza, informó que se instalarán 16 puntos fijos de acopio para el reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en todas las alcaldías de la capital.

Durante la inauguración de la primera edición del Mega Reciclatrón en el estadio olímpico universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la funcionaria explicó que el objetivo es habilitar el 100 por ciento de los puntos de acopio en la ciudad, por lo que señaló que el primer punto ya se encuentra en la alcaldía Azcapotzalco y que próximamente se abrirá otro en Tlalpan.

“La gente puede ir a disponer de sus residuos eléctricos y electrónicos con toda la tranquilidad de que lo está haciendo en un lugar donde se cuenta con las autorizaciones necesarias para procesar estos productos de manera correcta”, comentó Álvarez Icaza.

Detalló que durante este año se incrementará el número de jornadas del Reciclatrón, con un total de 30 jornadas previstas para 2026 con la posibilidad de que se realicen más.

De acuerdo la Sedema, en 2025 se recibieron 317 toneladas de residuos, de las cuales 298 toneladas correspondieron a aparatos eléctricos y electrónicos, mientras que 185 toneladas fueron de pilas.

La titular de Sedema señaló que el objetivo principal del Reciclatrón es incentivar la economía circular.

“Seguir incentivando la conciencia ambiental en la gente y seguir promoviendo la economía circular como el nuevo modelo, el nuevo paradigma de relacionarnos con los residuos”, afirmó.

Explicó que, aunque ya se han realizado 13 ediciones del Reciclatrón en la UNAM, esta es la primera en formato Mega, debido a que el Estadio Olímpico Universitario permite contar con un espacio más amplio y mayor capacidad operativa.

“Las dimensiones son distintas; normalmente se realizan en espacios más pequeños y ahora, al ser el estadio, podemos recibir a muchísima más gente y contar con mayores capacidades operativas”, indicó.

Destacó que esta edición cuenta con dos novedades: un espacio creado por PILARES, donde se evalúa si los aparatos pueden ser reparados o reciclados, y un museo móvil de Renueva, el cual explica el funcionamiento del reciclaje, los tipos de residuos y su impacto ambiental.

El Mega Reciclatrón se llevará a cabo los días 29 y 30 de enero de 2026, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, ubicado en el Estacionamiento 8.

