El secretario de Gobierno, César Cravioto, adelantó que las prioridades de la administración capitalina para el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso local, que arranca este domingo, son, entre otras, la Ley del Sistema Público de Cuidados, el Plan General de Desarrollo (PGD) y el fortalecimiento a la legislación de albergues para animales de compañía.

Al acudir a la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, detalló que otra prioridad es armonizar la Ley de Extorsión con lo aprobado a nivel federal, “y vamos a aprovechar para que en esta armonización también ajustemos algunas cosas”.

“También tenemos como otro tema relevante, que se ha venido ya platicando, que es esta Ley de Albergues o si no es una Ley de Albergues en el marco de todo el bienestar animal, pero los planteamientos que se harán desde de los los foros que va a iniciar este Congreso de la Ciudad. Ya ha mandado el Gobierno de la Ciudad una serie de grandes temas, pues para que sean consultados, que todos los animalistas, todas las Asociaciones que velan por el bienestar animal participen y que sea una iniciativa que venga con el mayor de los consensos posibles, por supuesto que es otra de las prioridades que tenemos”, sostuvo.

Cuestionado sobre la Ley de Rentas Justas y asequibles, expuso que se presentará los primeros días de febrero, pero no la mencionó como una prioridad.

“La estamos trabajando, hemos tenido sesiones largas distintos secretarios, secretarias del gobierno de la Ciudad, muchas de ellas reuniones donde ha estado la jefa de Gobierno. También es una ley que queremos que salga bien la propuesta inicial que mandaremos al Congreso porque sabemos lo sensible que es el tema. Por supuesto que la estamos cuidando mucho y la vamos a presentar en este en el primer mes del periodo que está por iniciar”, sostuvo.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, sostuvo que acompañan la agenda planteada por la jefa de Gobierno “porque es una agenda progresista; es una agenda donde garantiza derechos; es una agenda donde se pone en el centro la necesidad de la gente de esta Ciudad. Siempre esta agenda va a estar construida a partir de la justicia social, mediante el fortalecimiento y la progresividad de derechos”.

Prioridades de Morena

Asimismo, mencionó que sus prioridades legislativas son el Sistema de Cuidados, protección de los seres sintientes, armonizar la Ley de Movilidad y una nueva Ley de Participación Ciudadana.

“Traemos una deuda con la gente de la Ciudad y eso lo vamos a hacer en este periodo que es la Ley de Participación Ciudadana. Una nueva ley donde, todas y todos, podamos participar y sentirnos reflejados. Pero también traemos otro tema federal que es la Ley de Aguas. Ese es un trabajo que se está construyendo de manera constante y todos los días”, comentó.

Y añadió: “Algo que también tendremos que revisar y armonizar es el tema de extorsión. Ya les mencionaba hace rato que vamos a iniciar un trabajo importante para poder llegar a la elección del 2027 en el asunto del Poder Judicial. Tenemos que trabajar también algunas modificaciones para poder generar condiciones adecuadas para que sea dentro el nuevo Poder Judicial”.

Añadió que otra de sus prioridades serán la Ley de Búsqueda, coordinación metropolitana y Ley de Salud Mental. “Salud mental será un tema que ya se está trabajando; ya tiene un ratito trabajando el Congreso con nuestra secretaria, pero también serán temas importantes”.

