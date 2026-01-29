Más Información
Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas
Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto
Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"
Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo
Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que el lunes 2 de febrero, ofrecerá servicio con horario de día festivo, esto es de las 07:00 a las 24:00 horas, por lo que pide a los usuarios prever sus viajes.
También recuerda que el domingo 1 y el lunes 2, las personas usuarias podrán ingresar a las estaciones y trasladarse con sus bicicletas al interior de los trenes durante todo el horario de operación, en el marco del programa Tu bici viaja en Metro, que aplica para domingos y días festivos.
Lee también: CDMX instalará 16 puntos fijos de reciclaje electrónico; Sedema impulsa el Mega Reciclatrón
Para una mejor convivencia, el STC Metro exhortó a quienes ingresen con su velocípedo, abordar en los extremos del vagón, así como evitar obstruir el cierre de puertas y el paso de los usuarios.
El horario feriado de este lunes 2, aplica en conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrida el 5 de febrero de 1917.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]