El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que el lunes 2 de febrero, ofrecerá servicio con horario de día festivo, esto es de las 07:00 a las 24:00 horas, por lo que pide a los usuarios prever sus viajes.

También recuerda que el domingo 1 y el lunes 2, las personas usuarias podrán ingresar a las estaciones y trasladarse con sus bicicletas al interior de los trenes durante todo el horario de operación, en el marco del programa Tu bici viaja en Metro, que aplica para domingos y días festivos.

Para una mejor convivencia, el STC Metro exhortó a quienes ingresen con su velocípedo, abordar en los extremos del vagón, así como evitar obstruir el cierre de puertas y el paso de los usuarios.

El horario feriado de este lunes 2, aplica en conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrida el 5 de febrero de 1917.

