La alcaldía Magdalena Contreras informó que reforzó los operativos de seguridad nocturnos en la demarcación, como parte de una estrategia integral de prevención, proximidad y atención directa a las demandas ciudadanas.

Refirió que estas acciones responden a las solicitudes realizadas por vecinas y vecinos en los distintos gabinetes y mesas de seguridad en colonias, donde se pidió intensificar el patrullaje nocturno en zonas específicas.

"Gobernar es estar presentes y responder. Por eso vamos colonia por colonia, escuchando, informando y actuando para garantizar la seguridad de todas y todos”, dijo el alcalde, Fernando Mercado Guaida, quien encabezó un recorrido de seguridad la madrugada de este miércoles.

La alcaldía informó que este se llevó a cabo junto a los jefes de los sectores Dinamo y San Jerónimo, así como mandos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad de la alcaldía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Auxiliar.

Fueron realizados en los Pueblos de La Magdalena y San Nicolás Totolapan; las colonias La Concepción, El Tanque, La Malinche, Las Cruces y Cuauhtémoc.

Este operativo contó con la participación de 50 elementos y 17 unidades.

La demarcación señaló que los recorridos incluyeron también la revisión de luminarias, servicios urbanos y puntos que requieren atención inmediata por parte del gobierno.

También se entregaron volantes informativos con números de emergencia y canales de atención directa, que son los siguientes:

55 6358 1498 | 55 6358 7150

Policía de Proximidad SSC:

Sector Dinamo: 56 6079 8118

Sector San Jerónimo: 56 6547 6729

Emergencias CDMX: 911

