La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta a la ciudadanía ante la detección de correos electrónicos fraudulentos que simulan notificaciones de pagos pendientes en plataformas de streaming, con el objetivo de engañar a las personas usuarias y obtener información confidencial.

Mediante patrullajes cibernéticos y monitoreo constante en la red, personal de la SSC identificó que ciberdelincuentes envían correos electrónicos de phishing que aparentan ser comunicaciones oficiales de servicios de streaming. En estos mensajes se advierte sobre supuestos cargos no reconocidos, pagos vencidos o la posible suspensión de la cuenta, generando preocupación y presión para que la víctima actúe de inmediato.

La dependencia señaló que los estafadores falsifican direcciones de remitentes, utilizan enlaces o URL ligeramente modificadas y anexan archivos que redirigen a formularios apócrifos, donde solicitan datos personales, bancarios o contraseñas bajo pretextos como fallas en la tarjeta, renovación automática o cancelación del servicio. Estas acciones suelen realizarse durante horarios nocturnos o fines de semana, cuando es menos probable que las personas verifiquen la autenticidad de la información.

Lee también Alertan por fraude de "currículum en revisión"; Policía Cibernética emite recomendaciones

Asimismo, los correos fraudulentos imitan logotipos, colores y diseños de empresas legítimas, lo que facilita el engaño. Al ingresar la información solicitada, las víctimas entregan involuntariamente el control de sus cuentas, permitiendo a los delincuentes realizar cargos no autorizados o apropiarse de los perfiles.

Ante esta situación, la Policía Cibernética de la SSC emitió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de fraudes, entre las que destacan no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos sospechosos, verificar el estado de la cuenta directamente en la aplicación o sitio oficial del servicio, desconfiar de mensajes que generen urgencia, no proporcionar datos personales o financieros a través de enlaces recibidos por correo y revisar cuidadosamente la URL antes de ingresar información.

También se recomienda activar la autenticación en dos pasos, mantener actualizados los sistemas de seguridad y reportar cualquier correo sospechoso tanto a la plataforma correspondiente como a las autoridades competentes.

Lee también Policía Cibernética alerta por falsos activadores en TikTok; advierten robo de datos y contraseñas mediante malware

La SSC exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y a no compartir información personal o financiera a través de medios no verificados. En caso de detectar un correo sospechoso o haber sido víctima de este tipo de fraude, se puede contactar a la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, así como mediante las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL