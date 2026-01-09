Ante el próximo regreso a clases y el uso intensivo de plataformas digitales para actividades escolares, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta dirigida a madres, padres de familia, docentes y cuidadores sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en la red pública de internet.

La dependencia señaló que, si bien las herramientas digitales son fundamentales para la educación —como las plataformas de tareas, clases virtuales y búsqueda de información—, también pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes cuando no existe una supervisión adecuada, exponiendo a los menores a conductas de manipulación, acoso o agresión.

Entre los principales riesgos detectados se encuentra el grooming, una práctica en la que adultos se hacen pasar por menores de edad para generar confianza y obtener imágenes íntimas, datos personales o incluso concertar encuentros, principalmente a través de plataformas escolares, redes sociales o videojuegos en línea.

Foto: Pixabay

Asimismo, la SSC advirtió sobre el phishing educativo, modalidad en la que se envían enlaces falsos que aparentan ser tareas o materiales escolares, con el objetivo de instalar software malicioso o robar contraseñas y datos personales de los menores y sus familias.

Otro riesgo identificado es la violencia digital entre compañeros, que puede manifestarse mediante grabaciones no autorizadas durante clases virtuales, difusión de capturas de pantalla o la participación en retos virales que ponen en peligro la integridad física y emocional de los estudiantes.

Ante este panorama, la SSC emitió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante el regreso a clases, entre las que destacan la supervisión constante del uso de dispositivos electrónicos, la configuración de la privacidad en redes sociales, evitar el uso de cámaras web sin supervisión, no compartir información personal o imágenes íntimas y no aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas.

También exhortó a utilizar software de control parental, conservar evidencias digitales ante cualquier agresión y reportar de inmediato cualquier contacto sospechoso o amenaza a las autoridades competentes.

