Más Información
Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio
Suman 9 los lesionados por explosión en departamento de Paseos de Taxqueña; hay daños en 12 viviendas y 15 autos
Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM; pretendía entrar con falsa información fiscal desde Japón
Amecameca.- El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, instancia que exhorta a no acercarse al volcán.
Luego del registro de la actividad de las últimas 24 horas, la CENAPRED detectó 19 exhalaciones, 96 minutos de tremor y 95 minutos de secuelas vías de exhalaciones.
“El CENAPRED te insiste: no intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro”, puntualizó la dependencia federal.
Leer también: Suman 9 los lesionados por explosión en departamento de Paseos de Taxqueña; hay daños en 12 viviendas y 15 autos
Además, el Centro Nacional de Prevención de Desastres indicó que el monitoreo al volcán Popocatépetl se realiza de manera continua durante las 24 horas del día y cualquier cambio en la actividad será reportado.
Por su parte, a través de redes sociales, el Gobierno del Estado de México informó que se prevé la probable caída de ceniza sobre y al noreste del volcán, en específico, en municipios ubicados al sur de Chalco.
¡No guardes el cobertor de tigre! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 6 alcaldías; se espera hasta 1 grado
afcl/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]