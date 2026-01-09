Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

Suman 9 los lesionados por explosión en departamento de Paseos de Taxqueña; hay daños en 12 viviendas y 15 autos

Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM; pretendía entrar con falsa información fiscal desde Japón

SIP pide a México "romper el ciclo de impunidad" tras nuevo asesinato de periodista; caso Carlos Castro evidencia vulnerabilidad del gremio

Amecameca.- El se encuentra en , de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, instancia que exhorta a no acercarse al volcán.

Luego del registro de la actividad de las últimas 24 horas, la CENAPRED detectó, 96 minutos de tremor y 95 minutos de secuelas vías de exhalaciones.

“El CENAPRED te insiste: no intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro”, puntualizó la dependencia federal.

Además, el Centro Nacional de Prevención de Desastres indicó que el monitoreo al volcán Popocatépetl se realiza de manera continua durante las 24 horas del día y cualquier cambio en la actividad será reportado.

Por su parte, a través de redes sociales, el Gobierno del Estado de México informó que se prevé la probable caída de ceniza sobre y al noreste del volcán, en específico, en municipios ubicados al sur de Chalco.

