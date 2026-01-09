Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Suman 9 los lesionados por explosión en departamento de Paseos de Taxqueña; hay daños en 12 viviendas y 15 autos

Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM; pretendía entrar con falsa información fiscal desde Japón

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Tras la explosión de un departamento en la colonia Paseos de Taxqueña en Coyoacán, se registraron nueve personas lesionadas y dos más atendidas por crisis nerviosa, daños en aproximadamente 12 departamentos y en 15 autos, de acuerdo a una ficha de la Fiscalía de Investigación Territorial en la alcaldía.

Por su parte, el jefe del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la onda expansiva dañó siete edificios, al menos tres departamentos presentan daños estructurales y se evacuaron a 2 mil 500 personas de 280 departamentos para evitar riesgos.

De acuerdo con información proporcionada por la alcaldía Coyoacán el incidente se originó en el departamento 302 del edificio B, de Paseo de los Duraznos número 37.

La pareja que habitaba el inmueble, José Felipe y Ana lucía, presentaron quemaduras por lo que fueron llevados al Instituto Nacional de Rehabilitación.

Se registró una explosión por acumulación de gas en paseos de Tasqueña en la alcaldía de Coyoacán. Fotos: Osmar Alvarado | EL UNIVERSAL
Otro vecino fue llevado al Hospital de Traumatología del Sur, mientras que el resto de los heridos fueron atendidos en el lugar.

Asimismo, la alcaldía Coyoacán informó que Protección Civil realizará un dictamen estructural al edificio y a los inmuebles colindantes, además de que se instalará un albergue para los vecinos afectados, por parte de la alcaldía.

Elementos de la Secretaría de Marina, de Defensa Nacional, del Gobierno capitalino y de Coyoacán realizan el retiro de escombros en la zona de la explosión.

