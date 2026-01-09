Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Más Información
La mañana de este viernes se registró una explosión por acumulación de gas en un inmueble en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán.
Personal de protección civil, bomberos y de la alcaldía Coyoacán labora en el edificio habitacional ubicado en Paseo de Los Cipreses esquina Paseo de Los Naranjos.
De acuerdo con la alcaldía Coyoacán habría al menos cuatro personas lesionadas, además de reportan daños importantes en el inmueble, por lo que se realizan las valoraciones estructurales correspondientes.
Servicios de emergencia se encuentran trabajando en el sitio por lo que hay acordonamientos y cortes en la circulación en la zona.
