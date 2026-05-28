Luego de que Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados modificaciones para permitir que magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan participar nuevamente en una elección, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse a favor o en contra de la medida y sostuvo que se trata de una decisión tomada por el Congreso.

Durante su conferencia, la Mandataria federal aclaró que la reforma no implica que los actuales magistrados permanezcan automáticamente 17 años en el cargo, sino que únicamente se les permitiría competir nuevamente en un proceso de elección.

“Entiendo que lo que se planteó fue una decisión del Congreso, pero lo que se plantea no es que se queden 17 años, sino que puedan participar nuevamente en la elección”, explicó.

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Sheinbaum insistió en que la ciudadanía será quien determine, mediante el voto, si los magistrados continúan o no en el Tribunal Electoral.

“No es que se vayan a elegir directamente. La gente podrá tomar la decisión si los eligen o no”, afirmó.

Cuestionada sobre si respalda la modificación, pese a que ha promovido iniciativas contra la reelección en otros ámbitos, la presidenta evitó fijar una postura clara.

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“Fue una decisión que toma el Congreso. No quisiera yo opinar al respecto”, respondió.

Sin embargo, reconoció que será necesario establecer reglas claras para evitar ventajas indebidas de quienes actualmente ocupan una magistratura electoral y eventualmente busquen reelegirse.

Ante los cuestionamientos sobre una posible contienda desleal por el uso del cargo para promoverse políticamente, Sheinbaum señaló que el tema deberá regularse en la legislación correspondiente.

“Bueno, pues tendrá que regularse bajo qué condiciones tendrían que hacerlo”, indicó.

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