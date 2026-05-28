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El embajador de Israel ante la ONU anunció la suspensión de las relaciones con el secretario general de la organización, Antonio Guterres, al denunciar la decisión que aún no se hizo pública de inscribir a Israel en la "lista negra" de violencias sexuales en conflictos.
"Terminamos con este secretario general", declaró Danny Danon en un mensaje video publicado en X. La misión israelí precisó que esto significaba el "congelamiento" de sus relaciones con la oficina del secretario general de la ONU hasta el final de su mandato el 31 de diciembre de 2026.
"La decisión de incluir a Israel en la lista negra y acusarnos de utilizar la violencia sexual como arma de guerra es escandalosa", se quejó el embajador, al reprochar que el secretario general coloca en el mismo plano al movimiento palestino Hamas y a Israel.
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El reclamo de Danon se refiere a un informe del secretario general sobre las violencias sexuales vinculadas a los conflictos, que aún no ha sido publicado pero que se presenta de antemano a los Estados implicados.
El informe anual había advertido en agosto que Israel podía ser incluido en la lista negra, en la que ya se encuentra el movimiento islamista palestino Hamas.
mcc
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