Cada locatario del Mercado de Sonora que cambió el giro de sus negocios tras la prohibición para la venta de animales en este centro de abasto recibirá un apoyo de 50 mil pesos, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Además, los comerciantes tendrán la oportunidad de solicitar un crédito de entre 50 mil pesos (sin intereses) y de hasta 100 mil pesos (con 3% de interés). En total, fueron 84 los locatarios que cambiaron de giro dentro del mercado.

“Tenemos que reconocer a los mercados que hacen un esfuerzo por respetar la ley, y los locatarios, prácticamente ya la mayoría, tienen su nueva cédula. Quiero comprometerme con ustedes, primero vamos a hacer una acción emergente para apoyarlos. Esto significa que ustedes van a recibir de parte del gobierno un apoyo económico para su cambio de giro”, precisó la mandataria.

Anteriormente este centro de abasto, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, lo caracterizaba el color amarillo. Foto: Sáshenka Gutiérrez Archivo EFE

Destacó que de esta manera se busca apoyar a los locatarios para que puedan fortalecer sus nuevos negocios.

Adicionalmente, Brugada Molina resaltó que se abrirá un registro para otorgar apoyos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) a los locatarios que así lo requieran.

Ante locatarios de este mercado, la jefa de Gobierno resaltó que se calcula que diariamente unas 15 mil personas visitan este centro —cifra que se triplica los fines de semana—, por lo que se comprometió a destinar los recursos necesarios para que este mercado “se levante, se mejore”, también de cara a la Copa del Mundo, para que sea un punto de encuentro para turistas.

Clara Brugada aseguró que la prohibición de la venta de animales en el Mercado de Sonora es “un precedente” de cómo se debe cuidar a los seres sintientes en todos los mercados de la ciudad, y pidió a los comerciantes no vender animales tampoco de forma clandestina y por otros medios, por ejemplo a través de teléfonos celulares o contacto fuera del mercado.

“Les pedimos a todos que no se haga esta práctica porque ante cualquier denuncia, ya no es que cambien el giro, sino que está penado y eso va a significar el actuar de la fiscalía para enfrentar estos casos”, indicó, al pedir a la alcaldía Venustiano Carranza que apoye con la vigilancia.

Nueva imagen

El Mercado de Sonora amaneció este jueves con nueva imagen en su fachada, pues pasó del color amarillo que lo caracterizaba a estar pintado de color guinda con tonos rosas; además, no se vio presencia de vendedores ambulantes en los alrededores.

Carlos Gómez, vecino de la zona, afirmó a EL UNIVERSAL que esta nueva imagen “le da una vida distinta al mercado”, aunque advirtió que el retiro de ambulantes “únicamente fue por el evento, porque vino la jefa de Gobierno”.

Durante el evento, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, adelantó que su administración invertirá 10 millones de pesos para remodelar este importante mercado capitalino, con distintas obras, como el cambio de pintura de la fachada.