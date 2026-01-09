Una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada tras un accidente automovilístico registrado la mañana de este viernes 9 de enero de 2026 en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo particular de color blanco que circulaba por la Calle 4, en la colonia Espartaco, perdió el control al pasar por la Calzada de Tlalpan y se impactó contra el muro de contención del Tren Ligero. A consecuencia del choque, la unidad derribó un poste de concreto de aproximadamente 32 pies, el cual quedó recargado sobre un árbol.

En el interior del automóvil viajaban dos personas, quienes quedaron prensadas; una de ellas se encontraba inconsciente al momento del arribo de los cuerpos de emergencia. Al sitio acudieron patrullas del sector y de la Policía de Tránsito, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores de rescate.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención a las víctimas; sin embargo, una de ellas fue declarada sin vida en el lugar. La segunda persona fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Debido al accidente, personal del Servicio de Transporte Eléctrico informó que el servicio del Tren Ligero se activó de manera provisional únicamente en el tramo de Xochimilco a Estadio Azteca, mientras se realizaban las maniobras de atención y retiro de la unidad siniestrada.

afcl