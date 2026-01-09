Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México capturaron a seis personas, entre ellos, a Agustín Octavio, señalado como líder del Cártel de Tláhuac y a Juan Daniel, jefe de una célula de Los Tanzanios.

La SSC informó que las detenciones se realizaron mediante trabajos de investigación de gabinete y en campo en inmuebles señalados como puntos de operación, reunión y almacenamiento y distribución de droga, en las alcaldías Tláhuac e Iztacalco.

Una vez que se obtuvieron los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó dos órdenes de cateo, las cuales fueron liberadas por un juez de control.

Los operativos se realizaron con apoyo de elementos de las Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana

El primer cateo se realizó en un inmueble en la calle José Espinoza Gorostiza, colonia Yecahuizotl, de la alcaldía Tláhuac, donde se capturó a Agustín Octavio, a otro hombre y a tres mujeres.

Además, se aseguraron 815 dosis de cocaína, 100 gramos de la misma droga, 151 dosis de marihuana y un arma de fuego.

El segundo mandamiento se ejecutó en un domicilio en la calle Avellana, en la colonia Agrícola Oriental, de alcaldía Iztacalco, donde se detuvo a Juan Daniel y se aseguraron 128 dosis de marihuana, un paquete del mismo vegetal, 93 dosis de cocaína, 29 dosis de probable crystal y un arma de fuego, confirmó la SSC.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

Los dos inmuebles quedaron sellados y bajo vigilancia policial.

afcl