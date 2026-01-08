Más Información

Trump prepara nueva fase contra el narco; plantea ataques por tierra contra cárteles de la droga

Trump prepara nueva fase contra el narco; plantea ataques por tierra contra cárteles de la droga

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Cruz Azul se muda a Puebla; La Máquina jugará como local en el estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul se muda a Puebla; La Máquina jugará como local en el estadio Cuauhtémoc

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Un juez de control otorgó una para el cierre de las investigaciones complementarias por el caso de abuso sexual del que está acusado Uriel Rivera, el sujeto que acosó a la presidenta en calles del Centro Histórico, el pasado 4 de noviembre.

Y es que, tras la del hombre de 33 años, se fijaron dos meses para el cierre de las indagaciones, lapso que vencía este jueves.

Será hasta el próximo martes 13 de enero que se retome la audiencia, informaron fuentes ministeriales.

Lee también:

Rivera fue vinculado a proceso el 7 de noviembre por el delito de abuso sexual en contra de una mujer que caminaba por calles del Centro Histórico, hecho registrado horas después de haber acosado a la presidenta Sheinbaum.

Un día después, el 8 de noviembre, se le procesó por el mismo delito en agravio de la jefa del Ejecutivo federal.

Al acusado le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo que permanece privado de la libertad en el Reclusorio Varonil Norte, desde el 6 de noviembre pasado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]