La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que se suspendió por segunda vez en menos de cuatro meses el bar Rico Club, por otra agresión por parte del personal de seguridad.

"Derivado de una nueva agresión por parte del personal de seguridad del bar Rico, se suspendieron las actividades del establecimiento", indicó en X.

Suspenden actividades del bar Rico Club por agresión por parte del personal de seguridad; es la segunda vez en menos de cuatro meses. Foto: Especial.

En el operativo llevado a cabo en este centro nocturno ubicado en la calle de Niza 45, en la colonia Juárez, participó personal de la demarcación y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) del Gobierno capitalino.

El pasado 3 de octubre la alcaldía Cuauhtémoc suspendió las actividades de este establecimiento por no contar con las medidas de protección civil y asistencia médica correspondientes.

El hecho fue dado a conocer por la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega. Foto: Especial.

Sin embargo, fuentes señalaron que esa suspensión se realizó por las denuncias de agresión realizadas días antes por usuarios de TikTok.

