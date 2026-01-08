Este jueves, uno de los días de la semana donde más ambulantes desbordan el Centro Histórico, las calles del primer cuadro de la capital se encuentran prácticamente libres de comercio informal, desde la Alameda Central, Avenida Juárez, Eje Central, Madero, Moneda, Correo Mayor, Corregidora, entre otras; a excepción de unos cinco en total que aún permanecen en la zona.

Calles del Centro Histórico se encuentran prácticamente libres de comercio informal. Foto: Carlos Mejía

Esto ocurre luego del anuncio de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (Sparv) de que los vendedores descansarán por 15 días como cada año, para luego comenzar el proceso de reordenamiento que, según la jefa de Gobierno, Clara Brugada, concluirá a mediados de este año.

Los pasillos de la Alameda Central, así como sus pasos principales del lado de Ángela Peralta, Avenida Juárez e Hidalgo permanecen vacíos, sin un sólo comerciante en vía pública, contrario a la normalidad, cuando estos puntos se desbordan de vendedores que venden desde chicharrones mexicanos hasta comida colombiana, y que dificulta el paso de la gente.

Calles del Centro Histórico se encuentran prácticamente libres de comercio informal. Foto: Carlos Mejía

Únicamente del lado de Avenida Juárez se encuentra una vendedora con su manta roja en el piso, pero de ahí en fuera está despejado, por lo que la gente puede caminar sin complicaciones.

En la zona hay personal de la Secretaría de Gobierno (Secgob), con elementos de la Policía Auxiliar (PA), cuidando que el acuerdo de liberar la zona por 15 días se cumpla.

En Avenida Juárez, del lado de los hoteles y comercios, las calles se encuentran también sin ambulantes hasta el Sears, donde hay unas cinco vendedoras feministas con sus mantas en el piso. Este punto también estaba repleto de comerciantes con mesas, sombrillas y mantas.

Tampoco hay de ambos lados de Eje Central, donde se ubican las plazas comerciales que al exterior contaban con decenas de ambulantes. En un recorrido, EL UNIVERSAL constató que todo se encuentra vacío.

Calles del Centro Histórico se encuentran prácticamente libres de comercio informal. Foto: Carlos Mejía

Sobre la calle de Madero apenas hay dos ambulantes con mantas en el piso vendiendo juguetes; de ahí en fuera, los capitalinos y turistas pueden caminar libremente, con el sonido de los organilleros a un costado.

Detrás de Palacio Nacional, donde diariamente cuadrillas de la Sparv persiguen a ambulantes con sus mantas y sombrillas, las calles también se encuentran totalmente libren, tanto en Moneda, Corregidora y Correo Mayor.

