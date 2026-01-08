De acuerdo con el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, el Hoy No Circula se aplicará este viernes de la siguiente manera:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 .

de verificación . Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 , cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0 .

de verificación , cuyo último dígito numérico sea . Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Lee también: Brugada anuncia apoyos económicos a locatarios del Mercado de Sonora; darán 50 mil pesos por cambio de giro

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos , de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. También habrá restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Además, los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México y Estado de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr