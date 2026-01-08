Activan fase 1 de contingencia en la ZMV; estas placas y engomado no circulan este 9 de enero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esta restricción de Fase 1 de Contingencia por Ozono, es la primera que se aplica en este 2026.

Informó que a las 16:00 horas de este jueves, se registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la Alcaldía del mismo nombre en la Ciudad de México.

Señaló que lo anterior se rige con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

Lee también: Brugada anuncia apoyos económicos a locatarios del Mercado de Sonora; darán 50 mil pesos por cambio de giro

Precisó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, indica que un sistema de alta presión influye sobre el centro del país, generado estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación en la ZMVM.

Adicionalmente hoy se presentó una temperatura máxima de 25 Celsius, valor atípico para esta temporada, provocado condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores.

La Fase 1 se aplicó con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

¿Qué carros no circulan este viernes 9 de enero?

Foto: Estos autos no circulan este 9 de enero. (Foto: especial)

Mañana viernes 9 de enero, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

dmrr/cr