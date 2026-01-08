La tarde de este jueves se registró una balacera al interior del Centro de Salud de Palmatitla, en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que provocó una inmediata movilización de cuerpos de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de Rubén Leñero y Ricardo Fandeño Iglesias, en el lugar quedaron al menos seis casquillos percutidos; hasta el momento no se ha precisado el número total de impactos ni si hay personas lesionadas. El ataque habría sido directo contra un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Autoridades capitalinas acudieron al sitio para resguardar el área e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el cierre de esta información no se reportan personas detenidas.

Vecinos de la zona señalaron que se vivieron momentos de pánico tras escucharse las detonaciones, por lo que se recomienda extremar precauciones a quienes transiten por el área mientras continúan las diligencias oficiales.

