Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Trump reitera que el Gobierno cubano “está muy cerca” de caer; señala que el fin del apoyo venezolano precipitaría su derrumbe

Detienen a 8 personas en protestas en Minneapolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

La tarde de este jueves se registró una al interior del Centro de Salud de Palmatitla, en la , lo que provocó una inmediata movilización de cuerpos de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de Rubén Leñero y Ricardo Fandeño Iglesias, en el lugar quedaron al menos ; hasta el momento no se ha precisado el número total de impactos ni si hay personas lesionadas. El ataque habría sido directo contra un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Autoridades capitalinas acudieron al sitio para resguardar el área e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el cierre de esta información no se reportan personas detenidas.

Vecinos de la zona señalaron que se vivieron momentos de pánico tras escucharse las detonaciones, por lo que se recomienda extremar precauciones a quienes transiten por el área mientras continúan las diligencias oficiales.

