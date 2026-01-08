Más Información

Personal de la y del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron el rescate de seis personas que quedaron de un inmueble ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1517, en la colonia San José Insurgentes, donde se localiza una tienda de autoservicio.

De manera inmediata, el personal operativo procedió al del elevador, realizó la apertura de las puertas y efectuó la extracción segura de las personas, quienes no presentaron lesiones ni crisis nerviosa.

Posteriormente, se colocó un perímetro de seguridad con cinta restrictiva para evitar cualquier incidente adicional.

La Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez llevará a cabo las revisiones correspondientes para garantizar que el inmueble cumpla con las condiciones de seguridad necesarias para la integridad de las personas.

