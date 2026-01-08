Personal de la alcaldía Benito Juárez y del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron el rescate de seis personas que quedaron atrapadas en el elevador de un inmueble ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1517, en la colonia San José Insurgentes, donde se localiza una tienda de autoservicio.

De manera inmediata, el personal operativo procedió al corte de la energía eléctrica del elevador, realizó la apertura de las puertas y efectuó la extracción segura de las personas, quienes no presentaron lesiones ni crisis nerviosa.

Lee también: Diputada del PVEM pide reforzar protocolos en penales de CDMX tras sismo; advierte riesgos en emergencias mayores

Posteriormente, se colocó un perímetro de seguridad con cinta restrictiva para evitar cualquier incidente adicional.

La Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez llevará a cabo las revisiones correspondientes para garantizar que el inmueble cumpla con las condiciones de seguridad necesarias para la integridad de las personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr