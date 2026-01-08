Por trabajos en mejoras al tramo elevado de la Línea B, el Sistema de Transporte Colectivo informa que durante el sábado 10 domingo 11 de enero, llevará a cabo labores para el colado de cuatro trabes que darán mayor rigidez al cajón de vías, que se ubica en los tramos Oceanía-Romero Rubio y Romero Rubio-Flores Magón, por lo que no prestarán servicio seis estaciones.

El Metro expuso que las estaciones que permanecerán cerradas este fin de semana, en ambos días son: San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón.

En las fechas referidas, el servicio de la Línea B se ofrecerá en dos tramos: Buenavista a Morelos y Ciudad Azteca a Villa de Aragón.

De Morelos a Villa de Aragón se ofrecerá servicio alternativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, durante todo el horario de servicio del Metro. Sábado, de 6:00 a 24:00 y domingo, de 7:00 a 24:00 horas.

El lunes 12 de enero, el servicio de la Línea B se ofrecerá de manera normal, de Ciudad Azteca a Buenavista.

Cierran seis estaciones de la Línea B del Metro CDMX por obras; habrá servicio parcial este fin de semana. Foto: Especial

¿En qué consisten los trabajos?

El colado de las cuatro trabes que se añadirán se realizará en la madrugada del sábado, y es necesario esperar el fraguado del concreto, sin que se vea afectado por el paso de los trenes.

Adicionalmente a la incorporación de estas 4 trabes nuevas, el Metro realiza la sustitución de durmientes obsoletos de madera, por 125 nuevos elementos sintéticos, en el aparato de vía 11A/21, que se ubica entre Oceanía y Deportivo Oceanía.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, solicitó la comprensión del público usuario, ya que las acciones de mejora están encaminadas a mejorar el servicio para 401 mil usuarios diarios, que utilizan la Línea B.

El Metro solicita a las y los usuarios de la Línea B tomar en cuenta este aviso para programar sus tiempos de traslado durante este fin de semana”.

